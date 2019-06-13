Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюрыРоссийская газета вчера в 19:53
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.
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В Венесуэле в обращение вошли банкноты номиналом 50 тысяч боливаров
Комсомольская правдавчера в 20:47
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