Финансы
Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаровПРАЙМ вчера в 18:59
Сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле с 13 июня, сообщает центральный банк страны.
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Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции
Комсомольская правда09:50
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка
На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Технологии
В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы
В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.
Обновлено в 05:21
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Общество
Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох
Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина
Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Общество
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов мира
Обновлено в 12:21
Экономика
Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Энергетика
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии
Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Экономика
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Россиянка умерла после диабетической комы на Бали
По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Эксперт назвал продукты, которые приводят к проблемам с кожей лица
Отмечается, что алкоголь провоцирует покраснение глаз, обвисание век, а также приводит к обезвоженной коже с расширенными порами.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Motorola выпустит новый смартфон One Action
Обновлено в 08:06
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям
Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20