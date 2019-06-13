Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаровПРАЙМ вчера в 18:59

Сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле с 13 июня, сообщает центральный банк страны.

Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

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