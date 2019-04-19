Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Экономика
Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Политика
Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Здоровье
Витамины — вред или польза?
Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Сургуте зарегистрированы пять случаев кори
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) зарегистрированы пять случаев заболевания корью, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Обновлено в 06:43
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении
Популярный певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на Евровидении, назвал своего главного соперника на международном вокальном конкурсе.
Обновлено в 10:15
Спорт
Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Общество
На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.
Обновлено в 05:26
Спорт
Загитова выступит на ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на шоу The Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина
Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Общество
Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Политика
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году
Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44