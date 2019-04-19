Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу перед РоссиейКоммерсантъ 07:12
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Транш, как сообщалось ранее, составил больше $100 млн (точная сумма не называется).
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