Финансы
Венесуэла вводит в оборот новые денежные купюрыПлас 08:03
Ввод новых крупных купюр в южноамериканской стране происходит в условиях высокой инфляции.
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Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции
Комсомольская правда09:50
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено в 15:47
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА
В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Гаджеты
Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка
На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Оманском заливе атакован танкер с россиянами
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Наука
Малыши птеродактили могли летать с рождения
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости
Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц.
Обновлено в 13:54
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика
Саакашвили возглавил свою партию на выборах в украинский парламент
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:58
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
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Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Футбол
Вальверде может согласиться продать Ракитича
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может согласиться на продажу своего ключевого полузащитника Ивана Ракитича.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено в 15:43
Спорт
Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы
Обновлено в 16:23
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Политика
США продлили еще на год режим санкций против Белоруссии
Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:49
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Обновлено в 16:24
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32