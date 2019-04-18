Экономика

Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии BloombergRT на русском 09:13

Замыкают десятку «слабейших экономик» мира Бразилия, Испания, Саудовская Аравия и Сербия. При этом самыми благополучными в экономическом плане были признаны Таиланд, Швейцария и Япония. Россия заняла в рейтинге 17-е место, в два раза ухудшив показатели прошлого года.
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Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

ПРАЙМ07:03

Россия падает в объятия нужды

Коммерсантъ08:37

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ru07:16

Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

RT на русском09:13

Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира

Газета.Ru06:31

Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

Росбалт05:59

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБК05:09
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Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

Власти США приняли решение о введении новых санкций против Кубы и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Политика

Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено в 16:26
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика

Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева

Звезда "Дома-2" Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева Экс-любовница Гуфа подбивает клинья к популярному певцу.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский выступил против особого статуса Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков

Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 17:30
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено в 16:00
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".
Обновлено в 17:49
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика

Бывший президент Украины отверг возможность войны с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в возможность развязывания Россией широкомасштабного военного конфликта.
Обновлено в 18:01
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
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