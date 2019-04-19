Экономика
Венесуэла внесла платёж по долгу перед РФNews.ru вчера в 07:23
Очередной платёж по долгу перед РФ объёмом $3 млрд внесла Венесуэла. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией
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