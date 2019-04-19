Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Театры
Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра со знаменательной датой.
Обновлено в 15:48
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в польский порт Гдыня
Флот НАТО покинет польское побережье во вторник. Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что группа кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме
Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Политика
«Не ставьте на колени Украину». О чем поспорили Порошенко и Зеленский
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты. Наконец они обменялись упреками лицом к лицу.
Обновлено в 15:33
Политика
Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Диверсанты ВСУ провалили операцию на границе с ДНР
Безуспешная попытка скрытого проникновения на территорию республики ДНР была осуществлена двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) ВСУ, сообщает 19 апреля интернет-портал «Русская весна» со ссылкой на официального представителя ДНР.
Обновлено в 16:24
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Политика
Эксперты назвали победителя дебатов Зеленского и Порошенко
В ходе дебатов Порошенко повторил свои прежние тезисы в отношении Зеленского.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до середины июня для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь
Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Транспорт
ГИБДД усложнит сдачу экзамена на водительские права
ГИБДД планирует переработать экзаменационные задачи теоретического экзамена на водительское удостоверение.
Обновлено вчера в 21:24
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49
Футбол
Лионеля Месси назвали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал RT дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе в Киеве.
Обновлено в 14:14
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика
Дебаты поставили Порошенко и Зеленского на колени
Порошенко продолжал обзывать Зеленского "даже не котом в мешке, а мешком, в котором скрываются Коломойский, Азаров, пятая колонна и россияне", повторял слова об отсутствии политического опыта у Зеленского и стращал угрозой развала Украины.
Обновлено в 16:45