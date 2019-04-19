Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

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