Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Политика На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Политика Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.

Хоккей Авангард — ЦСКА 2:1 (2-й перерыв) ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.

Футбол «Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2» Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.

Космос В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос» Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.

Армия и оружие В ДНР за неделю погибли пять ополченцев В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Политика Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.

Происшествия Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса» Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.

Общество В астраханскую ИК-6 ввели спецназ В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".

Авто Стали известны доступные модификации Renault Arkana Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.

Политика Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Происшествия Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.

Экономика Российская экономика поставила очередной антирекорд Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.

Политика Зеленский рассказал, встречался ли с Путиным Кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве заявил, что никогда не встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Яя Туре может продолжить карьеру в России Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.