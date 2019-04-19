Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией

Коммерсантъ07:12

Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией

Ведомости06:39

Венесуэла в срок выплатила транш по долгу перед Россией

Интерфакс06:32

Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

РБК06:37

В Минфине рассказали о платеже Венесуэлы по долгу перед Россией

Газета.Ru06:24

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

ТАСС06:16

Венесуэла внесла платёж по долгу перед Россией

Говорит Москва07:00
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Политика

Как проходили дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Обновлено в 11:44
Политика

Завершились дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:19
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Обновлено в 13:02
Хоккей

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ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
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Происшествия

В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок

В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»

Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.
Обновлено в 14:00
Политика

За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 12:22
Космос

В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»

Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Политика

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»

Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

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Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила два концерта в Берлине из-за болезни

Обновлено в 04:33
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Экономика

Российская экономика поставила очередной антирекорд

Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.
Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский рассказал, встречался ли с Путиным

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве заявил, что никогда не встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:29
Футбол

Яя Туре может продолжить карьеру в России

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама

«Монако» принял решение выйти на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери и покровительницы княжества Святой Девоты.
Обновлено в 13:19
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