Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Политика
Как проходили дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
Обновлено в 11:44
Политика
Завершились дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:19
Политика
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Обновлено в 13:02
Хоккей
Авангард — ЦСКА 2:1 (2-й перерыв)
ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок
В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»
Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.
Обновлено в 14:00
Политика
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 12:22
Космос
В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»
Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении
Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»
Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске
Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Экономика
Российская экономика поставила очередной антирекорд
Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский рассказал, встречался ли с Путиным
Кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве заявил, что никогда не встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:29
Футбол
Яя Туре может продолжить карьеру в России
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама
«Монако» принял решение выйти на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери и покровительницы княжества Святой Девоты.
Обновлено в 13:19