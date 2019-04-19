Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией

Коммерсантъ07:12

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

ТАСС06:16

Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

РБК06:37

Венесуэла в срок выплатила транш по долгу перед Россией

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Ведомости06:39

Венесуэла внесла платёж по долгу перед Россией

Говорит Москва07:00
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В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

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Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
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Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
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Сегодня правительство Калмыкии во главе с премьером Игорем Зотовым ушло в отставку.
Обновлено в 10:36
Общество

Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику

Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
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Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
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Политика

«Я результат ваших ошибок, Петр Алексеевич». Дебаты Зеленского и Порошенко. Онлайн-трансляция

Главные заявления кандидатов и все самое интересное, что окружает дебаты, – в онлайне "Ведомостей" Дебаты в прямом эфире покажут на своих сайтах или страницах в YouTube несколько российских каналов, в том числе "Россия 24".
Обновлено в 11:37
Политика

Украинский суд отверг вину России в гибели Ил-76 под Луганском

Вдова Александра Белого, командира самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, не смогла доказать в суде, что гибель ее мужа стала следствием агрессии России.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

В Дагестане отравились более 70 детей

Обновлено в 08:38
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
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Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Интернет

Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram

Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
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Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
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В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
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