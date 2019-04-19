Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед РоссиейТАСС 06:16
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Экономика
Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат
В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной рассказал о последних часах жизни матери
Актриса театра и кино Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля.
Обновлено в 11:00
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS
Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Общество
Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Политика
Правительство Калмыкии отправилось в отставку
Сегодня правительство Калмыкии во главе с премьером Игорем Зотовым ушло в отставку.
Обновлено в 10:36
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
«Я результат ваших ошибок, Петр Алексеевич». Дебаты Зеленского и Порошенко. Онлайн-трансляция
Главные заявления кандидатов и все самое интересное, что окружает дебаты, – в онлайне "Ведомостей" Дебаты в прямом эфире покажут на своих сайтах или страницах в YouTube несколько российских каналов, в том числе "Россия 24".
Обновлено в 11:37
Политика
Украинский суд отверг вину России в гибели Ил-76 под Луганском
Вдова Александра Белого, командира самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, не смогла доказать в суде, что гибель ее мужа стала следствием агрессии России.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Дагестане отравились более 70 детей
Обновлено в 08:38
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Интернет
Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram
Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 10:46
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33