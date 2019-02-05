Венесуэла в два раза снизила долг перед «Роснефтью»Известия 07:58

с чего всё началось

По итогам 2017 года долг составлял $4,6 млрд, а по итогам 2018-го — $2,3 млрд, передает «РИА Новости». Таким образом, за минувший год PDVSA снизила задолженность перед российской нефтяной компанией в два раза.

Венесуэла в два раза снизила долг перед «Роснефтью»

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