Экономика
Венесуэла в I квартале сократила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрдВести.Финанс 12:12
Венесуэла за I квартал 2019 г. снизила долг перед российской "Роснефтью" по выданным авансам до $1,8 млрд с прежних $2,3 млрд, следует из презентации российской компании.
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Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
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Кузнецов заявил, что не переживает за отсутствие набранных очков на ЧМ
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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Комбат ДНР рассказал, по какой причине ВСУ не могут перейти в наступление
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СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
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Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
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Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
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Политика
Помпео заявил, что Россия «асимметрично развивает ядерные силы»
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В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
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Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
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Футбол
«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
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