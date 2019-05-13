Венесуэла в I квартале сократила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрдВести.Финанс вчера в 12:12

Венесуэла за I квартал 2019 г. снизила долг перед российской "Роснефтью" по выданным авансам до $1,8 млрд с прежних $2,3 млрд, следует из презентации российской компании.

Венесуэла в I квартале сократила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

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