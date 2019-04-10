Экономика
Венесуэла устроила распродажу золотаLenta.ru 05:42
Из хранилища Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе вывезли восемь тонн золота для продажи металла за границу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. С начала 2019 года золотые резервы Венесуэлы сократились на 30 тонн, до 100 тонн.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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