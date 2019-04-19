Экономика

Венесуэла успела выплатить транш по долгу перед РоссиейБИЗНЕС Online вчера в 07:22

Венесуэла успела выплатить транш по долгу перед Россией, тем самым избежав штрафных санкций. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».
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