Экономика
Венесуэла успела выплатить транш по долгу перед РоссиейБИЗНЕС Online вчера в 07:22
Венесуэла успела выплатить транш по долгу перед Россией, тем самым избежав штрафных санкций. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».
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Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией
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