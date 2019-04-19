Экономика
Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафаРБК вчера в 06:37
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
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Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией
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