Экономика
Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафаРБК 06:37
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
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