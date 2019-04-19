Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафаРБК 06:37

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

Политика В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.

Политика «Не ставьте на колени Украину». О чем поспорили Порошенко и Зеленский Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты. Наконец они обменялись упреками лицом к лицу.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Политика Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.

Транспорт Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Гаджеты ASUS ушла с рынка Android-планшетов Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.

Шоу-бизнес Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.

Авто УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер» Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».

Космос Как Северная Америка сгорела в каменном веке Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.

Гаджеты Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Здоровье Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам «Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.

Общество Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.