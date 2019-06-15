Футбол

Венесуэла и Перу сыграли вничьюМатч ТВ 16:59

За вторую желтую карточку был удален защитник Луис Маго. Венесуэла и Перу делят вторую и третью строчки в группе А, где также выступает Бразилия и Боливия. Кубок Америки проходит в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
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Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

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Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
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NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
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О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

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В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
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Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
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Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
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Умер режиссер Франко Дзеффирелли

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Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
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Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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