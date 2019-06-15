Футбол
Венесуэла и Перу сыграли вничьюМатч ТВ 16:59
За вторую желтую карточку был удален защитник Луис Маго. Венесуэла и Перу делят вторую и третью строчки в группе А, где также выступает Бразилия и Боливия. Кубок Америки проходит в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
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50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
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Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100.
Обновлено вчера в 07:48
Спорт
Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы
Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
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Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
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Происшествия
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Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Общество
Малышева прокомментировала свои слова о детях-кретинах
Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово", в ходе которого она назвала детей с ментальными нарушениями "идиотами" и "кретинами".
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России
Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Начальника территориального ФОМС в Карачаево-Черкесии ранили ножом
Неизвестный ударил ножом начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:28