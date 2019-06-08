Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рубляхРИА Новости вчера в 04:24
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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с чего всё началось
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.РИА Новостивчера в 04:24
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Общество
Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня
Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено 07 июня в 10:11
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США
Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
Обновлено в 02:08
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Энергетика
Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Обновлено вчера в 12:06
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020
Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.
Обновлено в 01:30
Политика
Назарбаев проголосовал на выборах президента в Казахстане
Внеочередные выборы главы республики проходят в Казахстане в воскресенье Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:19
Происшествия
На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Обновлено вчера в 18:00
Культура
Актриса Ян Гэ: если я выкрутилась в России — сможете и вы!
В интервью РИА Новости актриса и режиссер рассказала, чем русские женщины лучше китайских, правда ли, что еда может заменить секс, зачем нужна дублерша ног и как снять полнометражный фильм за 15 дней.
Обновлено в 01:00
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено вчера в 04:53
Единоборства
Петр Ян победил Риверу на UFC 238
Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Министры финансов Японии и США провели встречу
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин рассказал в своём твиттере, что провёл встречу со своим японским коллегой Таро Асо.
Обновлено в 00:12
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено вчера в 20:31
Авто
Компания Hyundai вывела на тесты хэтчбек нового поколения Hyundai i20
Компания Hyundai готовит дебют нового поколения хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Прохоров пришел на VIP‐вечеринку ПМЭФ в спортивных штанах
Миллиардер Михаил Прохоров пришел в спортивных штанах на свою VIP-вечеринку после второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 05:35
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено вчера в 15:21
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено 07 июня в 23:21
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46