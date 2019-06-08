Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рубляхРИА Новости вчера в 04:24
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.РИА Новостивчера в 04:24
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Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
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Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
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Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Происшествия
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В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
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WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова
Артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу "360" о своем самочувствии после отравления мужа, продюсера группы "На-На" Бари Алибасова.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено 07 июня в 14:27
Технологии
Японская компания создала систему для ощущения виртуальных предметов
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Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
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Все военные проголосовали на выборах президента Казахстана
Обновлено в 00:23
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
Технологии
Сергей Эмдин о том, как новые технологии изменят мир
Технология 5G совершит революцию в современном мире и навсегда изменит многие привычные нам вещи, считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Обновлено вчера в 04:04
Технологии
Глава Роскомнадзора признал невозможность блокировки Telegram в России
Глава ведомства выразил надежду, что в ближайшее время появятся нормативные акты, которые позволят прибегать к менее болезненным способам воздействия.
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
По имеющимся данным, атака была нацелена на базу дронов в саудовском аэропорту.
Обновлено в 00:39
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено в 00:12
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
В матче чемпионата Украины напали на судью и подожгли кресла
Во время матча активные болельщики гостей подожгли сиденья на стадионе, а ближе к концу встречи фанаты хозяев выбежали на поле и попытались напасть на судью.
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