Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рубляхРИА Новости вчера в 04:24

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
РИА Новостивчера в 04:24

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Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях

Московский Комсомолецвчера в 05:04

Венесуэла разработала механизм для расчета с РФ в рублях

Аргументы и Фактывчера в 06:28

Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях

ФАНвчера в 05:08

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Rambler News Serviceвчера в 08:44

Венесуэла будет рассчитываться с Россией рублями

News.ruвчера в 04:55

В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией

RT на русскомвчера в 04:48

Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации

РИА Новостивчера в 04:54
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Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ

Обновлено 07 июня в 13:18
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Представлены последствия подрыва MRAP Oshkosh армии США в Нигере

Обновлено в 00:35
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова борется с лишним весом

Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Общество

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

Артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу "360" о своем самочувствии после отравления мужа, продюсера группы "На-На" Бари Алибасова.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено 07 июня в 14:27
Технологии

Японская компания создала систему для ощущения виртуальных предметов

Обновлено вчера в 20:41
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Все военные проголосовали на выборах президента Казахстана

Обновлено в 00:23
Футбол

Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира

Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
Технологии

Сергей Эмдин о том, как новые технологии изменят мир

Технология 5G совершит революцию в современном мире и навсегда изменит многие привычные нам вещи, считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Обновлено вчера в 04:04
Технологии

Глава Роскомнадзора признал невозможность блокировки Telegram в России

Глава ведомства выразил надежду, что в ближайшее время появятся нормативные акты, которые позволят прибегать к менее болезненным способам воздействия.
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

По имеющимся данным, атака была нацелена на базу дронов в саудовском аэропорту.
Обновлено в 00:39
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

В матче чемпионата Украины напали на судью и подожгли кресла

Во время матча активные болельщики гостей подожгли сиденья на стадионе, а ближе к концу встречи фанаты хозяев выбежали на поле и попытались напасть на судью.
Обновлено в 00:15
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