Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рубляхРИА Новости вчера в 04:24
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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с чего всё началось
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.РИА Новостивчера в 04:24
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Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Спорт
IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено вчера в 15:57
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Авто
Компания Hyundai вывела на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения
Компания Hyundai готовит к дебюту новое поколение хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Футбол
Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020
Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:01
Космос
Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура»
Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Общество
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Сергей Селин бросил жену ради студентки
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин признался в том, что ушел от жены ради молодой избранницы.
Обновлено в 03:25
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 03:08
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти
Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выступила на открытии курортного сезона в Анапе
Большая праздничная программа 8 июня прошла на Театральной площади курорта.
Обновлено в 04:59
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 03:23
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Единоборства
Головкин — Роллс. Во сколько начнется бой
Начало боев основного карда — в 04:00 по московскому времени. Начало поединка Головкин — Роллс — ориентировочно в 06:00 мск.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Моуринью может стать главным тренером «Ньюкасла»
На текущий момент Моуринью находится в статусе безработного – тренер было уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:03
Политика
Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Отмечается, что декларация является вотумом недоверия Конституционному суду Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50