Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рубляхРИА Новости вчера в 04:24

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

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Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

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