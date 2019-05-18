Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с СШАРоссийская газета вчера в 23:44
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США. По его словам, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и настало время дипломатии.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Новую штурмовую винтовку создают в России
Спортивные винтовки Би-7-4 будет поставлять «Калашников», а в институте пройдут их испытания патронами «Олимп-БИ» при участии лучших российских биатлонистов.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в РФ
В номинации "Компактный внедорожник" лучшим был признан Mitsubishi Eclipse Cross, а среди средних внедорожников почетное первое место досталось Volkswagen Touareg.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.
Обновлено 16 мая в 13:14
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
На Ямале задержали клоуна-афериста
Степанов был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. 6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне» для победы в ЛЧ
История показывает, что «Барса» выиграла Лигу чемпионов впервые, когда доминировала в футболе. Сейчас это не так, — отметил Хави.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах
Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Британские читатели раскритиковали перехват самолетов РФ над Балтикой
Обновлено в 00:46
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 06:32