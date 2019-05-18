Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с СШАРоссийская газета вчера в 23:44
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США. По его словам, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и настало время дипломатии.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве
На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Кино
Экранизация Mortal Kombat выйдет 5 марта 2021 года
Warner Bros. сообщила дату премьеры фильма по Mortal Kombat. Фильм выйдет на экраны 5 марта 2021 года.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ
Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта
Учёные провели исследование и установили, что дневной сон полезен для здоровья. Отдых после обеда снижает риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Наука
Ученые предупредили граждан об опасности соков
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 06:10
Авто
Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»
Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100
В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Наука
Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению
Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пошла на уступки поклонникам
В "моднющий" салон, как пишет Лариса, ее привела подруга по договоренности, а просто записаться в него было невозможно даже Гузеевой.
Обновлено в 05:50
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01