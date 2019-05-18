Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с СШАРоссийская газета вчера в 23:44

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США. По его словам, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и настало время дипломатии.

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

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