Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с СШАРоссийская газета вчера в 23:44
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США. По его словам, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и настало время дипломатии.
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Наука
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи
Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости.
Обновлено в 10:24
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Спорт
Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой
Обновлено в 11:25
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Полиция провела профилактический рейд по клубам и барам на Думской
В Петербурге в ночь с 17 на 18 мая в центре города сотрудники полиции провели рейд по увеселительным местам на улицах Думской и Ломоносова, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:25
Футбол
Гончаренко назвал матчи с участием ЦСКА, судейством которых недоволен
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил некачественное судейство в текущем сезоне РПЛ ряда матчей с участием армейцев.
Обновлено в 08:27
Авто
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей
Обновлено в 08:59
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Министерство транспорта РФ выполнит поручение президента РФ Владимира Путина об открытии железнодорожной части Крымского моста раньше срока, об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Крым.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах
Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Общество
Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд) 0:2
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавре дал комментарий относительно предстоящего заключительного матча Бундеслиги.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали
Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Космос
Миллиардер из США позаимствовал идеи белорусского изобретателя?
Американский миллиардер рассказывал о колонизации орбиты, индустриализации космоса, скоростном транспорте.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Apple официально открыла штаб-квартиру Apple Park
Новая штаб-квартира Apple является высокотехнологичным зданием, которое многие прозвали как «космический корабль».
Обновлено в 11:56