Экономика
Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью» по авансам до $1,1 млрдПРАЙМ вчера в 08:15
Венесуэльская PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Обновлено в 01:01
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность возвращения российской стороны в G8, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
Нападающий Руй Фонте вернулся из «Фулхэма» в «Брагу». 29-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до 2022 года.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Стартовали съемки ситкома «Заклятые друзья» с Егором Бероевым и Александром Робаком
Режиссер Илья Фарфель на съемках сериала "Заклятые друзья" Главные герои "Заклятых друзей" Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) знают друг друга с детства.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Общество
Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства
В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено 20 августа в 20:16
Общество
Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда
Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с Месси
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Узбекский Ravon вернулся в Россию и объявил цены
Как сообщает "Российская газета", компания Ravon решила возобновить продажи своих автомобилей в нашей стране.
Обновлено вчера в 09:08