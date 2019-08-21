Венесуэльская PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.

Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью» по авансам до $1,1 млрд

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