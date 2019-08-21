Энергетика
Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью» по авансам до $1,1 млрдПРАЙМ 08:15
Венесуэльская PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине
По информации Reuters, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении ДРСМД
Как заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Авто
Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года
Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ.
Обновлено в 09:31
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Культура
Иностранцы смогут поучаствовать в грантах на фестивале «Таврида-АРТ»
Иностранные участники смогут войти в состав проектных команд, которые будут работать над грантами фестиваля «Таврида-АРТ», который проходит в Крыму.
Обновлено в 12:30
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Благовещенске дети пострадали при обрушении штукатурки в детсаду
В СУ СК по Амурской области начали доследственную проверку после обрушения штукатурки в одном из детских садов Благовещенска.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено 19 августа в 07:54
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги Европы «Брага» — «Спартак»
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Политика
Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию
Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Обновлено в 10:27
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Суд оставил украинских моряков в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО 24-х украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Apple зарегистрировала 13 новых моделей iPhone и 4 версии Apple Watch
В базе Евразийской экономической комиссии обнаружили 13 моделей новых смартфонов от Apple и 4 наименования Apple Watch.
Обновлено в 12:47