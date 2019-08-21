Энергетика
Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью» по авансам до $1,1 млрдПРАЙМ 08:15
Венесуэльская PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7
Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
Экономика
Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичам
Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.
Обновлено в 10:06
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным
Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Космос
Роботу «Федору» дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС
Программа экспериментов по управлению роботом "Федором" на борту Международной космической станции включает работу с отверткой и огнетушителем, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.
Обновлено в 08:28
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44