Экономика

Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭРоссийская газета вчера в 15:12

Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник во властных структурах Боливарианского государства.
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Венесуэла, возможно, продаст 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам

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Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ

Российская газетавчера в 15:12
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