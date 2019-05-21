Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и MaestroФАН 01:16

Отмечается, что Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro: операции по дебетовым картам этих систем будут прекращены с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января.

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