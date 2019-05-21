Экономика
Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и MaestroФАН 01:16
Отмечается, что Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro: операции по дебетовым картам этих систем будут прекращены с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено вчера в 12:04
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Музыка
Мадонна спела две песни на «Евровидении»
Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено 19 мая в 02:40
Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В результате ДТП в Красноярске пострадал трехлетний ребенок
В Красноярске в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем получил травмы трехлетний ребенок.
Обновлено в 01:55
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика нашли в санатории
Вечером 20 мая все волонтеры бросились на поиски Петра Борисова. 10-летний мальчик пропал по дороге из школы домой.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%
За январь-апрель 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Только с начала года США получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные терминалов PADD 3 и PADD 1. В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей.
Обновлено в 02:43