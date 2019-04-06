Политика
Венесуэла считает новые санкции США преступнымиRuNews24.ru 08:19
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса оценил новые санкции США. Он назвал действия американской стороны атакой на экономический суверенитет государства. МИД считает, что действия Вашингтона являются циничными и преступными.
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Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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