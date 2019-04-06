Политика

Венесуэла считает новые санкции США преступнымиRuNews24.ru 08:19

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса оценил новые санкции США. Он назвал действия американской стороны атакой на экономический суверенитет государства. МИД считает, что действия Вашингтона являются циничными и преступными.
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МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными

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Даты выхода других версий пока определены лишь приблизительно: летом файтинг должен появиться на игровых автоматах, а зимой этого года Samurai Shodown станет доступна на ПК и Nintendo Switch.
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Штаб «ООС» заявляет о захвате в плен разведчика

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Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
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Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
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Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
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Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
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Сергей Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

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В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом

Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.
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В Екатеринбурге в машине нашли тело девушки.
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Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
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