Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCardКрасная весна 03:27

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году. Об этом 21 мая сообщает издание Banca y Negocios.
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СМИ: Венесуэла хочет отказаться от использования Visa, Mastercard и Maestro

Росбалтвчера в 22:31

В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

РБК00:48

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомостивчера в 22:32

Венесуэла намерена прекратить работу в стране Visa, Mastercard и Maestro

Коммерсантъ01:20

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

Интерфаксвчера в 22:24

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:08

В Венесуэле решили отказаться от Visa, MasterCard и Maestro

Говорит Москва00:05
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать

Обновлено вчера в 11:48
Общество

Forbes представил рейтинг самых перспективных граждан РФ до 30 лет

Обновлено в 02:38
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Дочь Алсу всё же пригласили на специальный выпуск шоу «Голос. Дети»

Выяснилось, что более 30 000 звонков и 8 000 смс за Микеллу Абрамову отправили боты. Телеканал принял решение аннулировать результаты шоу.
Обновлено в 00:56
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В МИД назвали цель антироссийских санкций

Санкционная политика становится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитической выгоды и превращается в рутину международной дипломатии, что несет в себе большую угрозу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:08
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Хоккей

Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:39
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Происшествия

Мошенники используют терминалы Сбербанка для кражи денег

По данным газеты «Коммерсант», мошенничество заключается в следующем: злоумышленник подходит к терминалу и выбирает определенную операцию, при этом не вставляя в банкомат карту, когда устройство просит вставить карту и ввести пин-код, злоумышленник уходит и следующий в очереди клиент, действуя высветившимся на экране указанием, завершает операцию злоумышленника, теряя средства.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Гаджеты

Баста запускает бренд аудиотехники Z

Обновлено в 05:14
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Политика

В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в дела «Коммерсанта»

В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в редакционные процессы "Коммерсанта", но знают его сотрудников как талантливых журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Кино

«Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года

Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:58
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Общество

В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства храма

В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:14
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
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