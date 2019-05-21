Политика
Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCardКрасная весна 03:27
Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году. Об этом 21 мая сообщает издание Banca y Negocios.
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Политика
Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду
Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Происшествия
Напавшего на мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
28-летнему Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в мечетях в Новой Зеландии, предъявили обвинения в терроризме.
Обновлено в 04:15
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия
При обысках у замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов
Следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих часов, большую сумму наличных, множество картин во время обысков у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:55
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
Аксенов заявил о неспособности Украины пережить «Порошенко-2»
Украина вряд ли переживет политику нового президента Владимира Зеленского, если она будет соответствовать курсу его предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 06:31
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах
Американская актриса Эль Фаннинг неожиданно потеряла сознание во время присутствия на ужине в Каннах.
Обновлено в 06:57
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Политика
Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины
17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге
"Газпром нефть" в первом квартале передала "Газпрому" МФК "Лахта центр" в Санкт-Петербурге, сообщается в отчетности нефтяной компании.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин
Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16