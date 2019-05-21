Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCardКрасная весна 03:27

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году. Об этом 21 мая сообщает издание Banca y Negocios.
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Венесуэла намерена прекратить работу в стране Visa, Mastercard и Maestro

Коммерсантъ01:20

В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

РБК00:48

В Венесуэле решили отказаться от Visa, MasterCard и Maestro

Говорит Москва00:05

СМИ: Венесуэла хочет отказаться от использования Visa, Mastercard и Maestro

Росбалтвчера в 22:31

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

Интерфаксвчера в 22:24

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:08

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомостивчера в 22:32
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика

Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду

Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Происшествия

Напавшего на мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

28-летнему Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в мечетях в Новой Зеландии, предъявили обвинения в терроризме.
Обновлено в 04:15
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия

При обысках у замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов

Следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих часов, большую сумму наличных, множество картин во время обысков у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:55
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика

Аксенов заявил о неспособности Украины пережить «Порошенко-2»

Украина вряд ли переживет политику нового президента Владимира Зеленского, если она будет соответствовать курсу его предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 06:31
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах

Американская актриса Эль Фаннинг неожиданно потеряла сознание во время присутствия на ужине в Каннах.
Обновлено в 06:57
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Политика

Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины

17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Энергетика

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге

"Газпром нефть" в первом квартале передала "Газпрому" МФК "Лахта центр" в Санкт-Петербурге, сообщается в отчетности нефтяной компании.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
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