Венесуэла разработала механизм для расчета с Россией в рубляхЭкономика сегодня 04:10

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

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Власти Венесуэлы создали платежный механизм для расчета с Россией в рублях. Об этом рассказал вице-президент республики по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами.

Венесуэла разработала механизм для расчета с Россией в рублях

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