Экономика

Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золотаСаминвестор 03:18

9 апреля 2019 года стало известно, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы вывезли очередную партию золота, предназначенную для продажи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters сообщил о готовящейся продаже Венесуэлой восьми тонн золота

Ведомости00:27

Власти Венесуэлы продолжают распродавать золотой запас страны

Эхо Москвывчера в 21:04

Reuters: Венесуэла распродает восемь тонн золота

РЕН ТВвчера в 16:00

Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Коммерсантъвчера в 16:23

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Газета.Ruвчера в 19:49

Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы

РБКвчера в 15:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Москве мужчина поджег полицейскую Lada

Обновлено в 11:28
Политика

США предложили подключить Китай к договору СНВ

В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:34
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35

Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Здоровье

В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине.
Обновлено в 03:41
Политика

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Мужчина умер в отделе полиции на северо-востоке Москвы

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины в отделе полиции на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 11:27
Наука

Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов

Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны.
Обновлено в 05:57
Политика

Владимир Путин посетит старинную церковь

До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Музыка

Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип «Мужа дома нету»

Обновлено в 06:07
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Футбол

Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»

"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Авто

Tesla Model S превратился в очень быстрый дом на колесах

Электрические внедорожники уже существуют, но теперь в США появится первый в мире автодом на базе электрического седана Tesla Model S. Руководителем проекта Tesla Roamer является предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг.
Обновлено в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное