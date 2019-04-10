Экономика
Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золотаКапитал страны вчера в 14:46
Согласно полученной информации, из Центрального банка Венесуэлы было вывезено около 8 тонн золотого запаса, который будет продан, как и предыдущая партия, сообщают «Ведомости». Кроме того, известно, что золото будет вывезено за границу, но неизвестно кто выступит по данной сделке покупателем.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолец09 апреля в 18:48
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
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