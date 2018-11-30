"Венесуэла внесет предложение на встрече ОПЕК 6 декабря принять соглашение по нефти и обеспечить ее значительное сокращение, чтобы сбалансировать рынок и защитить умеренный уровень цен", - сказал президент.

Энергетика Энергетика Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи ОПЕК+ Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.

Энергетика Энергетика «Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% "Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Энергетика Энергетика Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.

Энергетика Энергетика «Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.

Энергетика Энергетика ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.

Энергетика Энергетика Ярославская область вновь наращивает газовый долг Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Росатом вложит в модернизацию северской ТЭЦ 5 млрд руб до 2023г Как передает корреспондент, глава Томской области и гендиректор ОТЭК в "Точке кипения" в Томске подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ и "дорожную карту" по его реализации.

Энергетика Энергетика Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.

Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.