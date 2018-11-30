Энергетика

Венесуэла предложит ОПЕК снизить добычу нефти
Коммерсантъ
вчера в 22:45

Встреча министров энергетики стран ОПЕК состоится в Вене 6-7 декабря. The Wall Street Journal сообщала, что ОПЕК рассматривает проект соглашения, которое позволит одновременно не допустить резкого роста цен на нефть и сократить объемы добычи, чтобы сбалансировать рынок.
Коммерсантъвчера в 22:45

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Венесуэла предложит ОПЕК снизить добычу нефти

Коммерсантъвчера в 22:45

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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
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Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.
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Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно

Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
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АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, в борьбе за так называемую «энергетическую независимость от России», до 2025 года (включительно) решила выйти из постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и присоединить свои сети к сетям континентальной Европы.
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ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС

Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:20
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«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:07
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«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
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«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин

На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
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Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей

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Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2019 год.
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Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
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