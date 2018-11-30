Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти.

Энергетика Энергетика Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о восстановлении прибыльности АЗС По данным Минэнерго, к 25 ноября цены на бензин на российских АЗС в годовом выражении выросли на 10,2% до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо – на 15,91% до 46,47 руб.

Энергетика Энергетика «Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% "Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.

Энергетика Энергетика В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.

Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.

Энергетика Энергетика Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.

Энергетика Энергетика «Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.

Энергетика Энергетика Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.