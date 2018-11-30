Энергетика

Венесуэла предложит ОПЕК существенно снизить добычу нефти
РИА Новости
вчера в 18:40

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти.
РИА Новостивчера в 18:40

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Венесуэла предложит ОПЕК снизить добычу нефти

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Венесуэла предложит ОПЕК снизить объемы добычи нефти

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Венесуэла предложит ОПЕК существенно снизить добычу нефти

РИА Новостивчера в 18:40
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено вчера в 21:20
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Минэнерго сообщило о восстановлении прибыльности АЗС

По данным Минэнерго, к 25 ноября цены на бензин на российских АЗС в годовом выражении выросли на 10,2% до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо – на 15,91% до 46,47 руб.
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"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
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Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
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Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей

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Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено вчера в 21:57
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В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика

Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана

Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 04:43
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика

Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам

Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено вчера в 06:01
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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