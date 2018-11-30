Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что его страна планирует предложить Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) серьезно снизить объемы добычи углеводорода для поддержания прежнего уровня цен. Заявление главы Венесуэлы транслировало государственное телевидение страны.

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