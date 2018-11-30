Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти.

Энергетика Энергетика России удалось взвинтить мировые цены на нефть Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара.

Энергетика Энергетика «Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15% Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».

Энергетика Энергетика В Минэнерго сообщили о стабильной цене на бензин Чиновник подчеркнул, что в настоящее время розничная стоимость топлива стабильна.

Энергетика Энергетика Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.

Энергетика Энергетика Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов» Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.

Энергетика Энергетика Средняя розничная цена на бензин в РФ чуть повысилась за неделю Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 ноября 2018 года не изменились в процентном соотношении в сравнении с предыдущим отчетным периодом, как и в предыдущие две недели.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.

Энергетика Энергетика ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.