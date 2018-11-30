Энергетика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти.
РИА Новостивчера в 18:40
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Венесуэла в ответ на давление США предложит ОПЕК сократить нефтедобычу
Экономика сегоднявчера в 21:34
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Энергетика
России удалось взвинтить мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара.
Обновлено в 03:11
Энергетика
«Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии
Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.
Обновлено в 06:23
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 05:52
Энергетика
В Минэнерго сообщили о стабильной цене на бензин
Чиновник подчеркнул, что в настоящее время розничная стоимость топлива стабильна.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов»
Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Средняя розничная цена на бензин в РФ чуть повысилась за неделю
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 ноября 2018 года не изменились в процентном соотношении в сравнении с предыдущим отчетным периодом, как и в предыдущие две недели.
Обновлено в 03:53
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей
АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
Обновлено в 04:46
Энергетика
ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС
Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:20
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей
Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27