Энергетика

Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяцREGNUM 22:27

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Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters. Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта. По большей части венесуэльскую нефть скупили азиатские страны — суточный объём составил порядка 932 тыс. баррелей.
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Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяц

REGNUM22:27

Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%

ТАСС19:17

Нефтяной экспорт Венесуэлы в июле упал на 17,5% - до 932,9 тыс баррелей - агентство

ПРАЙМ18:43

Экспорт венесуэльской нефти упал на 17,5%

News.ru18:57
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