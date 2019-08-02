Энергетика
Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяцREGNUM 22:27
Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters. Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта. По большей части венесуэльскую нефть скупили азиатские страны — суточный объём составил порядка 932 тыс. баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье трудоустроит еще 400 человек
Обновлено в 05:34
Происшествия
Наркоторговцы убили и кремировали мать двоих детей
Как сообщает The Sun, 57-летняя мать женщины начала получать зловещие сообщения, которые могут пролить свет на судьбу пропавшей дочери.
Обновлено в 20:48
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Арсенал» вновь проиграл «Нефтчи» и завершил выступление в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" на выезде крупно проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:57
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено в 22:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу
Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
Обновлено в 20:28
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:18
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Экология
В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье
Обновлено в 04:08
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 30 июля в 02:02
ЖКХ
Омская РЭК снизила тариф на вывоз мусора
Обновлено в 04:43
Происшествия
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено в 22:00
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04