Политика
Венесуэла покидает Организацию американских государствЮжный Федеральный вчера в 23:06
В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.
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Колумбия: признание ОАГ представителя Гуайдо - фундаментальный шаг
Московский Комсомолецвчера в 19:44
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Единоборства
Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Авто
В России падают продажи иномарок
По итогам 1 квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 290,1 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV), что на 1,5% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 03:19
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Обновлено вчера в 19:26
Авто
«АвтоВАЗ» прекратил установку штатной сигнализации на LADA Vesta
Обновлено в 04:29
Культура
Госдума упростила процедуры госзакупок в сфере культуры
Госдума приняла закон, направленный на совершенствование и упрощение процедуры госзакупок в сфере культуры.
Обновлено в 03:53
Хоккей
Игрока НХЛ Войнова дисквалифицировали на сезон
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Транспорт
Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса
«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Футбол
Юрген Клопп: «Фирмино забил гол мирового класса»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» (2:0) отметил гол Роберто Фирмино и игру полузащитников команды Джордана Хендерсона и Наби Кейта.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В Екатеринбурге на продажу выставили «дворец» за 25 миллионов
В Екатеринбурге появилось объявление о продаже трехэтажного кирпичного особняка за 25 миллионов рублей.
Обновлено в 03:16
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18