Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государствЮжный Федеральный вчера в 23:06

В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.
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Венесуэла намерена покинуть ОАГ

Газета.Ruвчера в 16:50

Главные новости к утру 10 апреля

Коммерсантъ00:02

МИД Кубы: сторонника Гуайдо признали представителем Венесуэлы в ОАГ по указанию США

ТАССвчера в 19:54

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Российская газета01:27

Венесуэла покинет Организацию американских государств

RT на русскомвчера в 16:47

Колумбия: признание ОАГ представителя Гуайдо - фундаментальный шаг

Московский Комсомолецвчера в 19:44

Венесуэла покинет Организацию американских государств

РИА Новостивчера в 16:46
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Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Единоборства

Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Авто

В России падают продажи иномарок

По итогам 1 квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 290,1 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV), что на 1,5% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 03:19
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Обновлено вчера в 19:26
Авто

«АвтоВАЗ» прекратил установку штатной сигнализации на LADA Vesta

Обновлено в 04:29
Культура

Госдума упростила процедуры госзакупок в сфере культуры

Госдума приняла закон, направленный на совершенствование и упрощение процедуры госзакупок в сфере культуры.
Обновлено в 03:53
Хоккей

Игрока НХЛ Войнова дисквалифицировали на сезон

Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Транспорт

Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса

«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Культура

В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Футбол

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Футбол

Юрген Клопп: «Фирмино забил гол мирового класса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» (2:0) отметил гол Роберто Фирмино и игру полузащитников команды Джордана Хендерсона и Наби Кейта.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Общество

В Екатеринбурге на продажу выставили «дворец» за 25 миллионов

В Екатеринбурге появилось объявление о продаже трехэтажного кирпичного особняка за 25 миллионов рублей.
Обновлено в 03:16
Спорт

Миллионер собирается устроить королевскую битву в реальной жизни

Обновлено в 03:32
Происшествия

ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
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