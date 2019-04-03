Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФИнтерфакс 11:05

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

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