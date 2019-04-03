Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФИнтерфакс вчера в 11:05

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

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