Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФИнтерфакс вчера в 11:05

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией

Эхо Москвывчера в 12:30

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Ведомостивчера в 11:58

Венесуэла задержала выплату по госдолгу перед Россией

Говорит Москвавчера в 11:26

Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»

Коммерсантъвчера в 11:48

Силуанов сообщил, что Венесуэла пока не заплатила по долгу перед Россией

ТАССвчера в 11:33

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Интерфаксвчера в 11:05

Силуанов объяснил задержку с платежом Венесуэлы по долгу в $3 млрд

РБКвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Энергетика

Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин

Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Азмун поддержал Кокорина, которому продлили срок ареста

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил слова поддержки Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Политика

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Обновлено в 02:31
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Экономика

Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом

Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Общество

Текслер сократит проект строительства метро в Челябинске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен продолжить реализацию проекта по строительству метро в Челябинске.
Обновлено в 03:53
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком

Обновлено в 00:28
Хоккей

СКА сравнивает счёт в серии с ЦСКА

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Инесса Шевчук обозвала Вику Романец «больным человеком»

Бывали случаи, что я выставляла рекламный пост, и заказчику тут же начинали писать пиарщики Романец, чтобы и с ней сделали рекламу.
Обновлено в 02:34
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Обновлено вчера в 13:25
Общество

Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов

Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую помощь

Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран.
Обновлено в 02:03
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное