Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФИнтерфакс вчера в 11:05
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»
Коммерсантъвчера в 11:48
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Азмун поддержал Кокорина, которому продлили срок ареста
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил слова поддержки Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Экономика
Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом
Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Общество
Текслер сократит проект строительства метро в Челябинске
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен продолжить реализацию проекта по строительству метро в Челябинске.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком
Обновлено в 00:28
Хоккей
СКА сравнивает счёт в серии с ЦСКА
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук обозвала Вику Романец «больным человеком»
Бывали случаи, что я выставляла рекламный пост, и заказчику тут же начинали писать пиарщики Романец, чтобы и с ней сделали рекламу.
Обновлено в 02:34
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов
Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую помощь
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран.
Обновлено в 02:03
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30