Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистемуРБК вчера в 21:33
Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
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Венесуэла назвала причиной приостановки электроснабжения в стране кибератаку из США
Коммерсантъвчера в 20:32
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Армия и оружие
В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира
«На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — цитирует Басурина «Политнавигатор».
Обновлено в 00:51
Общество
Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным
В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске
Обновлено в 00:59
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Кандидат в президенты Украины Мураев призвал отказаться от санкций
Кандидат в президенты Украины, депутат Рады Евгений Мураев призвал Киев отказаться от санкций.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Госдеп США объявил тендер на свободный интернет на Украине
«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США объявляет об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые продвигают свободу интернета на Украине», — говорится в документе.
Обновлено в 01:10
Общество
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В Раде заявили о поражении в борьбе с коррупцией
Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинские власти признаться в поражении в борьбе с коррупцией.
Обновлено в 01:15
Общество
Работать на пенсию придется 128 лет
Оказалось, для того чтобы получить минимальную пенсию в России, некоторым гражданам придется работать больше ста лет.
Обновлено вчера в 15:00
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено вчера в 12:07
Спорт
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде
Женская команда России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой победила в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц
Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Кино
THR: умер актер Ян-Майкл Винсент
Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Спринт на ЧМ уже начался, когда Павлова дарила болельщикам 💩
Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Новые российские ракеты превратят авианосцы США в «жестяные банки»
Обновлено вчера в 04:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на Шри-Ланке
Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку на Шри-Ланку, о лихорадке денге в стране.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
«Вы стали посмешищем для Европы». Фанаты «ПСЖ» обратились к игрокам
Свой гнев фанаты выразили в письме после вылета парижан из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 00:37
Транспорт
В Свердловской области временно запретят движение тяжелых фур
В Свердловской области в период с 14 апреля по 23 мая ограничат движение по дорогам регионального значения тяжеловесных фур.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток», который был приурочен к Международному женскому дню.
Обновлено вчера в 18:59