Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистемуРБК вчера в 21:33

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

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