Экономика
«Рейтер»: PDVSA переводит банковские счета своих СП в ГазпромбанкРИА Новости вчера в 19:21
Государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета совместных нефтяных предприятий в российский газпромбанк на фоне американских санкций, об этом передает "Рейтер", ссылаясь на свои источники.
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с чего всё началось
По данным агентства, венесуэльская компания также требует от своих зарубежных партнёров по бизнесу определиться с тем, будут ли они продолжать участие в совместных предприятиях в районе нефтеносного пояса реки Ориноко.RT на русскомвчера в 20:51
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Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Глава украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники России стали якобы без оснований отказывать украинцам во въезде.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в пекарне Лиона
Обновлено в 00:23
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
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Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Культура
Названа новая версия смерти Децла
Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
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Происшествия
В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек
Обновлено в 00:42
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Курсанты военно-морского института пожаловались на поборы
Несколько курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института рассказали, что командиры отделений в учебном заведении берут деньги за увольнения и экзамены, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Военный вертолет упал на границе Судана и Южного Судана
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
После субботника чиновники выходят на уборку Петербурга в воскресенье
В Петербурге чиновники, которые вышли 9 февраля на массовую уборку снега и наледи, решили продолжить зачистку города на «воскреснике» 10 февраля.
Обновлено в 02:10
Политика
Лавров поздравил коллег с Днём дипломатического работника
10 февраля в России отмечается День дипломатического работника.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Ульяновске иномарка врезалась в дом
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще пять человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Обновлено в 02:49
Спорт
На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла
Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, стоя на пьедестале, спели гимн России а капелла.
Обновлено вчера в 23:41