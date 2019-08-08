Политика

Венесуэла отказалась от переговоров с оппозициейГазета.Ru 22:24

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА "Новости". Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.
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В заявлении, опубликованном в микроблоге Родригеса в Twitter
, говорится, что делегация, которую назначил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хаун Гуаидо уже находится на Барбадосе, но, несмотря на это венесуэльский лидер Николас Мадуро «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз».
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