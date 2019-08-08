с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА "Новости". Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.

Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией

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