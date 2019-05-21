Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCardКрасная весна 03:27

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году. Об этом 21 мая сообщает издание Banca y Negocios.
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Венесуэла намерена прекратить работу в стране Visa, Mastercard и Maestro

Коммерсантъ01:20

В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

РБК00:48

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомостивчера в 22:32

СМИ: Венесуэла хочет отказаться от использования Visa, Mastercard и Maestro

Росбалтвчера в 22:31

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

Интерфаксвчера в 22:24

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:08

В Венесуэле решили отказаться от Visa, MasterCard и Maestro

Говорит Москва00:05
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
Обновлено в 04:14
Общество

Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

Обновлено вчера в 03:09
Кино

Племянница Флеминга назвала кандидатов на роль Джеймса Бонда

Внучатая племянница Яна Флеминга, автора книг о Джеймсе Бонде, Хермайони Флеминг назвала трёх актёров, которые могли бы сыграть агента 007 после Дэниела Крейга.
Обновлено в 02:23
Общество

В Кольцово открылся капсульный отель

В общей зоне терминала В аэропорта «Кольцово» открылся капсульный отель. В объекте 14 капсул размером 2 на 1,6 метров.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Экономика

Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:45
Политика

Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 03:17
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Футбол

СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
Обновлено в 04:20
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено вчера в 05:23
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Обновлено в 03:20
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера BMW X6

BMW является одним из новаторских брендов в этом сегменте, и инженеры компании в настоящее время вносят последние штрихи в третье поколение модели X6 – по сути первого купеобразного кроссовера.
Обновлено в 03:59
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Общество

Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
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