Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCardКрасная весна 03:27

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году. Об этом 21 мая сообщает издание Banca y Negocios.

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard

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