Общество
Венесуэла остановила экспорт нефти из-за отключения электричестваПолит.ру вчера в 19:00
Из-за массовых отключений электроснабжения в Венесуэле остановлена работа главного экспортного нефтяного терминала республики — Jose («Хосе»). Кроме того, прекращено производство на четырех предприятиях по улучшению нефти, расположенных в районе Ориноко.
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Венесуэла остановила главный экспортный нефтяной терминал из-за отключений электроэнергии
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